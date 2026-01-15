Алматының Райымбек даңғылында BRT желісі қашан іске қосылады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматы әкімдігі Райымбек даңғылындағы BRT жобасы қандай сатыда екенін түсіндірді.
BRT желісінің құрылысы 2025 жылы сәуір айында басталды. Жоба жалпы ұзындығы 17 шақырым болатын үш учаскеге бөлінген. Олар: Пушкин көшесі – Сейфуллин даңғылы (1,8 км), Сейфуллин даңғылы – Ахрименко көшесі (7,2 км) және Ахрименко көшесі – Алтын Орда (7,5 км).
Алматы қаласы жол инфрақұрылымын дамыту басқармасының мәліметінше, жоба қалалық инфрақұрылымның барлығын: жол бөлігін, тротуарларды, жасыл аймақтар мен қоғамдық кеңістіктерді қамтиды. Негізгі мақсат – қоғамдық көліктің қолжетімділігін арттыру және жайлы қалалық орта қалыптастыру.
– Құрылыс-монтаж жұмыстары барлық үш учаскеде бірдей басталды. Бүгінгі таңда жобаның жалпы дайындығы шамамен 35%-ға жетті. Жұмыстар қажетті жер учаскелерін сатып алуға байланысты орындалып жатыр. Жобаны аяқтау 2026 жылдың соңына жоспарланған, - деп хабарлады басқармадан.
Жоба мердігерлері ретінде «Казахдорстрой» ЖШС және «Прогресс KZ» ЖШС бекітілген. Шарт бойынша жұмыстардың жалпы құны – 39,9 млрд теңге.
Еске салайық, 2025 жылдың сәуір айында Желтоқсан көшесінде де BRT желісінің құрылысы басталған болатын.
Жоба құрылысы уақтылы аяқталып, 2025 жылдың желтоқсан айында BRT желісі іске қосылды.