Almaty Open ATP 250 әлемдегі үздік турнирлердің қатарына кірді
АСТАНА. KAZINFORM — Турин қаласында (Италия) ATP Awards 2025 марапаттарын тапсыру рәсімі өтті.
Қазақстан теннис федерациясынан мәлім еткеніндей, ойыншылар Almaty Open жарысын ATP 250 санатындағы жылдың үздік турнирлерінің бірі ретінде бағалады.
Соның нәтижесінде Алматы турнирінің ұйымдастыру комитеті Кәсіби теннисшілер қауымдастығынан (АТР) «Ұйымдастырудағы үздік сапа үшін» марапатын алды.
ATP (Asia/Pacific) халықаралық аймағында сондай-ақ бұл марапатқа Дубай (АТР 500) және Шанхай (АТР 1000) турнирі ие болды.
— Біз АТР-дан бірінші рет осындай жоғары марапатты алғанымызға өте қуаныштымыз. Бұл жетістік біздің ойыншылар үшін де, сонымен қатар жанкүйерлер үшін де жоғары деңгейдегі спорттық шараны ұйымдастыруға үнемі ұмтылатынымызды көрсетеді. Турнирге қойылатын жоғары талаптар — Қазақстан теннис федерациясының президенті Болат Өтемұратовтың ұзақ мерзімді стратегиясының бір бөлігі, оның негізгі мақсаты – Almaty Open мәртебесін ATP 500 деңгейіне дейін жеткізу. Бұл әлемдік теннис жұлдыздарын Қазақстанға бұрынғыдан да көбірек тартып, елімізде спорттың қанат жаюы мен дамуына оң әсер етеді, — деді Almaty Open ATP 250 турнирі ұйымдастыру комитетінің басшысы және Қазақстан теннис федерациясының вице-президенті Юрий Польский.
ATP Standards of Excellence Recognition (сапа стандарттары) марапаттары әр жарыс өткеннен кейін ойыншылар арасында жүргізілген сауалнама нәтижесінде рейтингісі ең жоғары турнирлерге беріледі.
Қазіргі кезде ATP кәсіби турында ATP 250 санатындағы 27 турнир өткізіледі. Әр жарыстың жеңімпазы 250 рейтингілік ұпайға ие болады. Almaty Open ATP 250-ді қосқанда, 27 турнирдің ішінде алтауы ғана Азия/Тынық мұхит аймағында өтеді.
