Alphabet нарықтық капиталдандыруы 4 трлн доллардан асатын төртінші компания болды
АСТАНА. KAZINFORM – Google-дың бас компаниясы Alphabet-тің нарықтық құны дүйсенбі, 12 қаңтарда 4 трлн доллардан асты.
Apple компаниясы Google-дың Gemini платформасын жасанды интеллект модельдері мен келесі буын Siri үшін негіз ретінде пайдаланатынын жариялағаннан кейін Alphabet акциялары дүйсенбіде 1%-ға өсті.
CNBC мәліметінше, акциялардың бағасы сауда-саттық жабыларда 331,86 долларды құраған, сол арқылы Alphabet-тің нарықтық капитализациясы 4 трлн доллардан асты.
Осылайша, Alphabet әлемде осы деңгейге жеткен төртінші компания болды.
Өткен жылдың шілде айында Nvidia мен Microsoft алғаш рет 4 трлн долларлық межеден асып түсті, ал Apple бұл белгіден қазан айында асып түскен. Алайда содан бері Apple мен Microsoft 4 трлн долларлық межеден айтарлықтай төмендеген.
Alphabet 2025 жылды Уолл-стриттің ең көп пайда тапқан компанияларының қатарында аяқтады. Оның акциялары 2025 жылы 65%-ға өсті, бұл 2009 жылдан бергі ең жоғары өсім болды.
Технологиялық алпауыт өткен жылы ЖИ нарығына оралу үшін барлық қажетті компоненттерді жинап, негізгі реттеуші кедергілерді жеңгеннен кейін сенімді өсім көрсетіп келеді. Компания қараша айында Nvidia ұсыныстарына әлеуетті балама болған тензорлық процессорлардың жетінші буыны, ЖИ үшін мамандандырылған чипін таныстырды. Содан кейін желтоқсан айында Google жоғары баға алған Gemini 3-ті таныстырды.
OpenAI компаниясының ChatGPT және Sora қызметтері көп тұтынушының назарын аударып жатқанына және ЖИ негізіндегі чат-боттар мен агенттер әлемінде онлайн-жарнаманың болашағына қатысты алаңдаушылықтарға қарамастан Alphabet өзінің ең жақсы инновациялық күндері артта қалды деген қорқынышты сейілте алды.
2025 жылдық қыркүйегінде lphabet 3 трлн доллардан астам капитализациясы бар тарихтағы төртінші компания болды.