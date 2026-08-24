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    Алты елдің футбол қауымдастығы ФИФА басшысы Инфантиноға қарсы шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция және Фарер аралдарының футбол қауымдастықтары Халықаралық футбол федерациясының (FIFA) президенті Джанни Инфантиноға деген сенімінің жоғалғанын мәлімдеді. Бұл туралы Норвегия футбол қауымдастығының сайтында жарияланды, деп хабарлайды Report.

    Джанни Инфантино
    Фото: Анадолу

    Солтүстік Еуропаның 6 елінің өкілдері Хельсинкиде кездесіп, келіссөздер қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме қабылдады. Құжатта олар ФИФА басшысына қарсылық білдірді. Сондай-ақ қауымдастықтар Еуропалық футбол қауымдастықтары одағына (УЕФА) және Еуропаның ұлттық федерациялары ұсынған бастамаларға қолдау білдірді.

    Олар ФИФА-ның ұйымды басқаруды немесе турнирлерді өткізуді бұдан былай жеке құрылымдарға бермейтініне заңды күші бар кепілдік беруді талап етті.

    Мәлімдемеде ФИФА-ның басқару жүйесіне жан-жақты тәуелсіз тексеру жүргізу туралы талап та айтылған. Солтүстік Еуропа елдерінің өкілдерінің пікірінше, ұйымның басқару жүйесі 2016 жылғы реформаларда көзделген тәуелсіздік, ашықтық, есептілік және бақылау әрі тепе-теңдік жүйесін қамтамасыз ете ме, соны анықтау қажет.

    Алты елдің бұл мәлімдемесі футбол қауымдастығында ФИФА-ның әлем чемпионатын өткізу құқығын сату жоспарларына қатысты наразылық күшейген тұста жасалды. Кейін Инфантино бұл идеядан бас тартты.

    Еске салайық, Инфантиноның жоспарын сынаған FIFA басшыларының бірі қызметінен кетті.

    Швеция Норвегия Спорт Дания FIFA 2026 Футбол Финляндия
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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