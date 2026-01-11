01:35, 11 Қаңтар 2026 | GMT +5
Алты қалада ауа сапасы төмендейді — Қазгидромет
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
- 2026 жылғы 11 қаңтарда Павлодар, Қарағанды, Теміртау, Балқаш, Алматы, түнде Астана қаласында қаласында ауаның ластануының қолайсыз метеорологиялық жағдайлары күтіледі, - делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, Қазақстанның басым бөлігінде ауа райына байланысты ескерту жарияланды.