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    «Алтыналмас» өндіріс орнында конвейер машинисі қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — «Пустынное» ТБК екінші саты ұсақтау корпусының конвейер машинисі қаза болды. 

    Рабочий погиб на атомно-энергетическом комбинате в Мангистау
    Фото: Kazinform

    23 шілде 11:30 шамасында «Алтыналмас АК» АҚ өндірістік нысандарының бірі — «Пустынное» ТБК аумағында жазатайым оқиға болды. «Пустынное» ТБК екінші саты ұсақтау корпусының конвейер машинисі қаза болды.

    Оқиғаның себеп-салдары мен мән-жайын уәкілетті органдар анықтап жатыр.

    — Марқұмның туған-туыстары мен жақындарына, әріптестеріне қайғырып көңіл айтамыз. Компания оның отбасына барлық қажетті көмек пен қолдау көрсетеді, - делінген хабарламада.

    Бұған қоса, компания оқиғаның нақты мән-жайларын бұрмалайтын және ұйымның іскерлік беделіне нұқсан келтіруі ықтимал жалған немесе тексерілмеген ақпаратты тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілікке әкелуі мүмкін екенін еске салды.

    — Тексерілмеген ақпаратты таратпауларыңызды және тек уәкілетті мемлекеттік органдар мен компанияның баспасөз қызметі ұсынған ресми деректерге ғана сүйенуді сұраймыз, — делінген хабарламада. 

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    Көз жұмды Жұмысшы
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар