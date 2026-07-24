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    Алтыналмас өнеркәсіп орнындағы жұмысшы қазасы бойынша іс қозғалды

    ҚАРАҒАНДЫ. KAZINFORM – Қарағанды облысының Ақтоғай ауданындағы өндірістік нысанда болған адам өліміне әкеп соққан қайғылы оқиғаның мән-жайын тергеушілер анықтап жатыр. Сонымен қатар оқиғаның себептерін Мемлекеттік еңбек инспекциясының арнайы комиссиясы да зерттеп жатыр.

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    Фото: ҚР ТЖМ

    «Пустынное» кен-байыту комбинатында қызметкердің қаза табуына байланысты қылмыстық іс қозғалды.

    Қарағанды облысы Полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, тергеу Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 156-бабының 3-бөлігі – «Еңбекті қорғау қағидаларын бұзу» бойынша жүргізіліп жатыр.

    – Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайын жан-жақты, толық әрі объективті анықтауға бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр, – деп хабарлады ведомство.

    Қарағанды облысының Мемлекеттік еңбек инспекциясы департаментінің мәліметіне сәйкес, оқиға 23 шілде күні Ақтоғай ауданындағы «Пустынное» кен-байыту комбинатының аумағында болған. Қалдық барабанын тазалау кезінде 31 жастағы машинист жұмыс істеп тұрған конвейерге тартылып кеткен. Алған ауыр жарақаттарының салдарынан ер адам оқиға орнында көз жұмды.

    Оқиғаға байланысты Мемлекеттік еңбек инспекциясы департаменті арнайы комиссия құрды. Тергеу қорытындысы шыққаннан кейін оның нәтижелері қосымша хабарланады, – деді Қарағанды облысы Мемлекеттік еңбек инспекциясы департаменті басшысының орынбасары Мәди Әлжан.

    Еске сала кетейік, қайғылы оқиға 23 шілде күні шамамен сағат 11:30-да «АК Алтыналмас» АҚ-ның өндірістік нысандарының бірі саналатын «Пустынное» кен-байыту комбинатының аумағында болған.

    Компания бұған дейін қызметкердің қаза тапқанын растаған және оқиғаның мән-жайын анықтау мақсатында ішкі қызметтік тексеру басталғанын хабарлаған.

     

    Оқиға Қарағанды облысы Өнеркәсіп Төтенше оқиғалар, апаттар
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Авторлар