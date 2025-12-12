KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:37, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    «Алтынемел» табиғи паркінде жүрген ілбіске GPS құрылғысы орнатылды

    АСТАНА. KAZINFORM — «Алтынемел» ұлттық табиғи паркінде тағы бір ілбіске GPS құрылғысы сәтті орнатылды. Алдағы уақытта қосымша 2 түз тағысына навигациялық құрылғы орнату жоспарланып отыр, деп хабарлайды Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитеті.

    в
    Фото: Видеодан алынған скрин

    - Спутниктік қондырғылар – бұл жануарлардың қозғалысы туралы мәліметті мамандарға жіберіп, олардың көші-қонын зерттеуге, қауіп-қатерлерді анықтауға және оларды азайту бойынша ұсыныстар әзірлеуге мүмкіндік беретін арнайы мойындықтар. Бұл мойындықтар толықтай экологиялық әрі қауіпсіз, - деп жазды ведомстводан.

    Бірегей іс-шара ұлттық парктің қызметкерлері, Ғылым комитеті және Зоология институтының жетекші мамандарының тығыз ынтымақтастығы нәтижесінде жүзеге асырылуда.

    Мамандардың деректері бойынша биыл белгіленген бұл қар барысы – зерттеу басталғалы тіркелгендердің ішіндегі ең ірісі.

    Қазақстандағы ілбістерді қорғау және зерттеу жұмыстары жалғасуда.

    Айта кетейік, Катонқарағайда екі аланын ертіп бара жатқан ілбіс фототұзаққа түсіп қалды.

    Тегтер:
    Ілбіс Ұлттық парктер Жануарлар
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар