    00:02, 19 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Алтынның бағасы тарихта алғаш рет бір унция үшін 4400 доллардан асты

    АСТАНА. KAZINFORM — Биржада алтынның бағасы тарихта алғаш рет бір трой унциясы үшін 4400 АҚШ долларынан жоғары деңгейге жетті. Бұл туралы Comex сауда биржасы хабарлады.

    Алтынның бағасы тарихта алғаш рет бір унция үшін 4400 доллардан асты
    Фото: Pexels

    18 желтоқсандағы сауда-саттық барысында алтынның ақпан айына арналған фьючерстері бір унция үшін 4407,7 доллар деңгейіне дейін көтерілді. Осылайша, жыл басынан бері алтынның бағасы 65 пайыздан астам қымбаттаған.

    Бұған дейін күмістің де бағасы тарихи рекордты жаңартты. 2026 жылдың наурыз айында жеткізілетін күміс фьючерстерінің құны бір трой унция үшін 67 доллардан асып түсті. Жыл басынан бері күмістің бағасы 126 пайыздан астам өскен.

    Биылғы жылдың қазан айында алтын мен күмістің бағасы рекорд жаңартқан еді.

    Бақытгүл Абайқызы
