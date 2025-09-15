KZ
    Алжир президенті жаңа үкімет құрамын бекітті

    АСТАНА. KAZINFORM — Премьер-министр Сифи Гриб басқаратын кабинетке 10 жаңа министр кірді, деп хабарлайды ТАСС.

    Алжир
    Фото: pixabay.com

    Алжир президенті Абдельмаджид Теббун елдің жаңа үкімет құрамын бекітті. Мемлекет басшысының ресми өкілі хабарлағандай, премьер-министр Сифи Гриб басқаратын кабинетке 10 жаңа министр кірді.

    — Жексенбі күні республика президенті Абдельмаджид Теббун премьер-министр Сифи Гриб басқаратын жаңа үкімет мүшелерін тағайындады, — делінген Algeria Press Service агенттігі таратқан мәлімдемеде.

    14 қыркүйекте агенттік Теббунның премьер-министр қызметін атқарушы Грибті жаңа үкіметті құруға міндеттеп, оны толыққанды премьер-министр лауазымына тағайындағанын хабарлаған болатын. Жарияланған тізімге сәйкес, жаңа үкімет құрамына 10 министр кірді.

    Өнеркәсіп министрі қызметін атқарған Гриб 28 тамызда елдің премьер-министрі қызметін атқарушы болып тағайындалып, бұл қызметте Надир Арабиді ауыстырған еді.

    Айта кетелік Мемлекет басшысы Алжир Президенті мен отандастарын Тәуелсіздік күнімен құттықтаған еді

    Назым Бөлесова
