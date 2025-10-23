Amazon 600 мың жаңа жұмысшының орнына ЖИ-ды таңдады
АСТАНА. KAZINFORM — Amazon жасанды интеллект (ЖИ) технологиялары мен жұмыс күшін өзгерту арқылы автоматтандыру мүмкіндіктерін белсенді түрде зерттеп жатыр, деп хабарлайды FOX Business.
Электрондық коммерция алпауыты 2033 жылға қарай АҚШ-тағы жұмыс күшін арттырмай, тауар сату көлемін екі есе ұлғайтуды мақсат етіп отыр. Бұл Amazon үшін 600 мыңнан астам жаңа жұмысшыны жалдаудың қажеті жоқ дегенді білдіреді.
Amazon компаниясының бас технолог маманы Тай Брэди роботтардың компанияның қазіргі қызметкерлеріне кесірі тимейтінін мәлімдеді: жаңа технология адамдармен бірге жұмыс істейтін болады.
Amazon Калифорния штатының Милпитас қаласында жеткізу процесін жақсарту үшін жаңа робототехника мен ЖИ технологияларын енгізуді жоспарлап отыр.
Amazon келесі жылдың соңына қарай шамамен 40 дистрибьюторлық қойманы автоматтандыратын болады. Morgan Stanley бағалауынша, экономикалық әсер жыл сайын шамамен 4 млрд долларға жетуі мүмкін.
Бұған дейін АҚШ Демократиялық партиясының өкілдері «роботтарға салық» енгізуді талап еткенін жазған едік.