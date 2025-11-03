Америкалық әйел жол апатынан кейін қашып кеткен маймылды атып тастады
АСТАНА. KAZINFORM – Америкада әйел өткен аптада Миссисипи жолында жүк көлігі аударылып қалғаннан кейін ішінен қашып кеткен зертханалық маймылдардың бірін атып өлтірді. Ол балаларының қауіпсіздігі үшін қорыққанын айтты, деп хабарлайды ABC News.
Джессика Бонд Фергюсонның баяндауынша, 16 жастағы ұлы жексенбі күні таңертең үйлерінің ауласында жүгіріп жүрген маймылды көрген. Ол төсегінен тұрып, тапаншасы мен ұялы телефонын алып, сыртқа шығып, маймылды шамамен 18 метр қашықтықта көрген.
Бондтың айтуынша, оған және басқа тұрғындарға маймылдар жұқтыратын аурулар туралы ескертілген, сондықтан ол тапаншадан оқ атқан.
- Мен балаларын қорғау үшін кез келген ананың әрекетін жасадым. Мен оны атып тастадым, ол сол жерде тұрды, содан кейін тағы аттым, ол артқа шегініп, құлады, - деді ол.
Джаспер округінің шериф кеңсесі әлеуметтік желілерде үй иесінің жексенбі күні таңертең өз учаскесінен маймылдардың бірін тапқанын растады, бірақ кеңседе оқиғаның егжей-тегжейі туралы ақпараты жоқ екенін мәлімдеді. Шериф кеңсесінің мәліметінше, маймылды Миссисипи штатының Жабайы табиғат, балық шаруашылығы және саябақтар департаменті алып кетті.
Бұған дейін Миссисипи штатының билігі жол апатынан кейін қашып кеткен зертханалық маймылды іздеу жұмысын жүргізіп жатқанын жазған болатынбыз.
Ақпаратқа сәйкес, Луизиана штатындағы Тулейн университетінің Ұлттық биомедициналық орталығынан келген резус-макакалар С гепатиті және Covid-19 сияқты бірнеше вирусты жұқтырған, сондықтан адамдар үшін қауіп төндіруі мүмкін.