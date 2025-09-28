KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    18:22, 28 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Америкалық азамат лотереядан 410 миллион доллар ұтып алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Миссури штатының анонимді Powerball ойыншысы 410 миллион доллар көлемінде қомақты қаржы ұтып алды, деп хабарлайды Kazinform Bild басылымына сілтеме жасап.

    Фото: Freepik
    Фото: Freepik

    — Үйде уақыт өткізгенді, демалғанды ұнатамын. Кеше кір жудым. Ал бүгін миллионер, мультимиллионерге айналып шыға келдім, - деді қомақты сомаға ие болған азамат.  

    410 миллион доллар — Миссури тарихындағы ең үлкен лотерея ұтысы. Ер адам ұтыс билетін 6 қыркүйекте Сент-Луистегі QuickTrip асханасынан сатып алған. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Германия тұрғыны Eurojackpot лотереясынан 84,8 млн еуро ұтысқа ие болғанын жазған болатынбыз. 

    АҚШ Әлем жаңалықтары Қаржы Лотерея
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
