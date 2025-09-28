18:22, 28 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Америкалық азамат лотереядан 410 миллион доллар ұтып алды
— Үйде уақыт өткізгенді, демалғанды ұнатамын. Кеше кір жудым. Ал бүгін миллионер, мультимиллионерге айналып шыға келдім, - деді қомақты сомаға ие болған азамат.
410 миллион доллар — Миссури тарихындағы ең үлкен лотерея ұтысы. Ер адам ұтыс билетін 6 қыркүйекте Сент-Луистегі QuickTrip асханасынан сатып алған.
Еске сала кетейік, бұған дейін Германия тұрғыны Eurojackpot лотереясынан 84,8 млн еуро ұтысқа ие болғанын жазған болатынбыз.