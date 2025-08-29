Америкалық баж салығы швейцариялық фермерлерге ауыр тиіп отыр
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамптың енгізген баж салығы швейцариялық сүт өнеркәсібіне үлкен соққы болды, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Бұл салықтардан кейін экспорт көлемі қысқарып, швейцариялық фермерлердің қолындағы сүт көбейді, сондықтан бағаның арзандау қаупі пайда болды.
Швейцарияда жыл сайын 100 миллион килограмм өңделген сүт өнімдері АҚШ нарығына экспортталады, бірақ 39%-дық баж салығынан кейін бұл нарыққа шығу қиынға соғып отыр. Бұл жағдай сүттің артық қалуына және бағалардың арзандауына әкелуі мүмкін.
Сүт шаруашылығы бюросы мүмкіндігінше жылдам 2 мың тонна май мен 2 мың тонна қаймақты экспорттауды жоспарлап отыр. Болашақта сатып алушылар ретінде Таяу Шығыс елдері немесе Түркия қарастырылып жатыр. Сүт өндірушілерге арнайы қордан 11 миллион доллар көмек бөлінді.
Осыдан бұрын АҚШ президенті Дональд Трамп Үндістаннан әкелінетін тауарларға кедендік баж салығын екі есе арттырғаны хабарланды. 27 тамыздан бастап АҚШ-қа Үндістаннан импортталатын өнімдерге 50% мөлшерінде тариф күшіне енді.