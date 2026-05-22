Америкалық дипломаттар жұмысты бағалаудың жаңа процедурасынан өтіп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Америкалық дипломаттардың жұмысын бағалау жүйесіне енгізілген өзгерістер оларды аттестаттау объективтілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, бірақ дипломаттар мүдделерін қорғау ұйымдары наразылық білдірді, деп хабарлайды ABC News.
Мемлекеттік департамент лауазымдық өсу, жалақыны түзету, жұмыстан шығару және тағы т.б туралы шешім қабылдау үшін қызметкерлер арасында жыл сайынғы аттестаттау жүргізеді. Жаңа жүйеге сәйкес, аттестаттауды ұйымдастыратын басшылар өз қызметкерлерін сандық шкала бойынша бағалауға және жылдық жұмыс өнімділігі туралы есептерді ұсынуға міндетті болады.
Мемлекеттік департамент өкілдерінің пікірінше, бұл Трамп әкімшілігі Мемлекеттік департаментті «жаһандық өзгерістерге икемді және жедел жауап беретін» ету үшін жүзеге асырып жатқан ауқымды реформаның бір бөлігі.
Алайда дипломаттардың мүдделерін қорғайтын кәсіби ұйым – Америкалық дипломатиялық қызмет қауымдастығы (American Foreign Service Association, AFSA) үлкен алаңдаушылық білдірді.
AFSA пікірінше, бағалаудың жаңа форматы «мансапты анықтайтын шешімдерді әділетсіз, ашық емес және бейтарап ете алады».
Мемлекеттік департамент басшылығы бұл өзгерістердің жазалаушы сипатта екенін жоққа шығарып, олардың басшыларға тиімді мамандарды және қосымша оқытуды қажет етуі мүмкін адамдарды анықтауға мүмкіндік беретінін айтты.
