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    Америкалық сарапшы АҚШ пен Қытай Орталық Азиядағы тұрақтылыққа не себепті мүдделі екенін түсіндірді

    АСТАНА. KAZINFORM — Хадсон институтының аға ғылыми қызметкері Кен Мориясу «Сайлау — 2026: қорытынды және жаңа саяси белес» атты сарапшылар алаңында Орталық Азияның әлемдік геосаясаттағы маңызы және Қазақстандағы Құрылтай сайлауы жөнінде пікір білдірді.

    Америкалық сарапшы АҚШ пен Қытай Орталық Азиядағы тұрақтылыққа не себепті мүдделі екенін түсіндірді
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — Қытай мен АҚШ екеуі де Орталық Азияны болашақ үшін қажет етеді. Қытай қазір теңіз сауда дәліздеріне өте тәуелді. Ал оларды АҚШ әскери-теңіз күштері оп-оғай бұғаттап тастай алады. Сондықтан Қытайға Үнді мұхитына балама сауда жолы керек. Ал Еуразиядағы жерлер, құбыр желілері және Орталық Азия арқылы өтетін теміржол жүйелеріне АҚШ-тың құрығы жетпейді. АҚШ-тың да өз мүддесі бар. Америка сирек кездесетін пайдалы қазбаларға қол жеткізу тұрғысынан Қытайға тәуелділіктен құтылғысы келеді. Сөйтіп, Қытай мен АҚШ бір-бірінен қашуға талпына отырып, Орталық Азияда қайта кездесіп отыр, — деді ол.

    Сонымен бірге, америкалық маман Құрылтай сайлауы Қазақстан үшін өте маңызды күн болғанын атап өтті.

    — Бұл — жаңа жолдың басы. Ішкі саяси тұрақтылық Президент Тоқаевқа көпвекторлы сыртқы саясат жүргізуге мүмкіндік береді, — деді ол.

    Айта кетейік, бұған дейін ҚСЗИ басшысы Құрылтай жұмысы туралы пікір білдірген еді.

    Пікір Құрылтай Саяси реформа Саяси партиялар Сайлау-2026 Референдум Саясат
    Алпамыс Файзолла
    Алпамыс Файзолла
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