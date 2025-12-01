Америкалық тұтынушылар «Жомарт жұмада» 11,8 млрд долларға сауда жасаған
АСТАНА. KAZINFORM — Америкалық сатып алушылар «Жомарт жұмада» мерекелік жеңілдіктерді пайдалану үшін онлайн режимде шамамен 12 млрд доллар жұмсады, деп хабарлайды NBC News.
Электрондық коммерцияны бақылайтын Adobe Analytics мәліметінше, жұма күні америкалықтар онлайн режимде рекордтық соманы жұмсады, бұл өткен жылмен салыстырғанда 9,1%-ға көп. Ең көп трафик кезеңі бүкіл ел бойынша жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 10:00 мен 14:00 аралығында болды, онлайн сатып алу үшін себеттер арқылы минут сайын 12,5 млн доллар түсіп жатты.
Adobe мәліметінше, америкалықтар Алғыс айту күнінде сондай-ақ интернетте рекордтық 6,4 млрд доллар жұмсады. Екі күн ішінде ойын консольдері, электроника және тұрмыстық техника сияқты санаттарда сатып алу артты.
Офлайн және онлайн шығындарды бақылайтын Mastercard SpendingPulse «Жомарт жұмада» жалпы сатылымның автомобиль саласын қоспағанда өткен жылмен салыстырғанда 4,1%-ға өскенін хабарлады. Бөлшек сауда деректері онлайн сатылымның екі таңбалы көрсеткішке (10,4%), ал дүкен ішіндегі сатып алулардың 1,7%-ға өскенін көрсетті.
Дүкенге келушілер санын да бақылайтын Sensormatic Solutions дүкенге келушілердің саны 2,1%-ға төмендегенін анықтады, бірақ бұл биыл байқалған күтулер мен үрдістерге сәйкес келетінін атап өтті. Sensormatic мәліметінше, «Жомарт жұма» аптасындағы келушілер саны алдыңғы аптамен салыстырғанда шамамен 57%-ға өсті.
Adobe-тың электрондық коммерциядағы болжамына сәйкес, АҚШ сатып алушылары дүйсенбіде тағы бір рекорд орнатып, қосымша 14,2 млрд доллар жұмсайды.
Ұлттық бөлшек сауда федерациясының бағалауынша, қараша-желтоқсан айларындағы мерекелік маусымда АҚШ сатып алушылары биыл алғаш рет 1 трлн доллардан астам қаражат жұмсайды. Алайда өсу қарқыны баяулап келеді: өсім жылдық көрсеткішпен салыстырғанда 3,7%-дан 4,2%-ға дейін болады деп күтіліп отыр, ал 2024 жылғы мерекелік маусымда бұл көрсеткіш 4,3%-ды құраған.
Сонымен қатар, америкалықтардың несие карталары және басқа да қысқа мерзімді қарыздарының көбеюі байқалды. Көптеген сатып алушылар барған сайын мерекелік декорациялар, сыйлықтар және басқа да заттар үшін төлемдерді кейінге қалдыруға мүмкіндік беретін «қазір сатып ал, кейін төле» жоспарларын ұстанып отыр.
Осыған дейін америкалықтардың қарызы жаңа рекордқа жеткенін жазған едік.