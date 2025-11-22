KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    17:54, 22 Қараша 2025 | GMT +5

    Әмір Омарханов Тунистегі турнирде бас жүлде үшін таласады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің финалына шықты.

    Әмір Омарханов
    Фото: ҚТФ

    Әлемдік рейтингіде 1115-орында тұрған қазақстандық теннисші жартылай финалда әлемнің 776-ыншы, осы жарыстың 6-ракеткасы, 18 жастағы германиялық Мика Петковичпен кездесті.

    Бірінші сетте Әмір айқын басымдылық көрсетті — 6:2.

    Екінші сетте де сол қарқынынан жаңылған жоқ — 6:2.

    Әмір Омарханов финалда әлемнің 824-ракеткасы, тағы бір германиялық, 18 жастағы Максим Шенхауспен чемпиондық атақты сарапқа салады. Ол жартылай финалда рейтингіде 1110-сатыдағы Ченг Донгты ойсырата ұтты — 6:2, 6:0.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Әмір Омархановтың Тунистегі турнирдің жартылай финалына өткенін жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ қазақстандық жас теннисші Дубайдағы жарыстың финалына дейін жетті.

    Тегтер:
    Спорт Әмір Омарханов Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар