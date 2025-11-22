Әмір Омарханов Тунистегі турнирде бас жүлде үшін таласады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің финалына шықты.
Әлемдік рейтингіде 1115-орында тұрған қазақстандық теннисші жартылай финалда әлемнің 776-ыншы, осы жарыстың 6-ракеткасы, 18 жастағы германиялық Мика Петковичпен кездесті.
Бірінші сетте Әмір айқын басымдылық көрсетті — 6:2.
Екінші сетте де сол қарқынынан жаңылған жоқ — 6:2.
Әмір Омарханов финалда әлемнің 824-ракеткасы, тағы бір германиялық, 18 жастағы Максим Шенхауспен чемпиондық атақты сарапқа салады. Ол жартылай финалда рейтингіде 1110-сатыдағы Ченг Донгты ойсырата ұтты — 6:2, 6:0.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Әмір Омархановтың Тунистегі турнирдің жартылай финалына өткенін жазған болатынбыз.
Сондай-ақ қазақстандық жас теннисші Дубайдағы жарыстың финалына дейін жетті.