Әмір Омарханов Тунистегі турнирде чемпиондық атақ үшін таласады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 757-ракеткасы, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің финалына шықты.
Қазақстандық теннисші жартылай финалда әлемдік рейтингіде 857-орында тұрған 27 жастағы германиялық Лука Виденманмен сынға түсті.
Бірінші партияда Әмір 6:4 есебімен басым түсті. Екінші сетте де тәжірибелі қарсыласын тықсыра білді – 6:1.
Әмір Омарханов финалда рейтингіде 910-сатыдағы жаңазеландиялық Антон Шеппен чемпиондық атақты сарапқа салады. Ол жартылай финалда әлемнің 449-ыншы, осы жарыстың 1-ракеткасы, словакиялық Милош Карольмен кездесті. Есеп 5:4 болып, А.Шепп жеңіп жатқан сәтте словакиялық теннисші матчты жалғастырудан бас тартты.
