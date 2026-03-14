    21:32, 14 Наурыз 2026 | GMT +5

    Әмір Омарханов Тунистегі турнирде чемпиондық атақ үшін таласады

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 757-ракеткасы, 18 жастағы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің финалына шықты.

    Фото: ҚТФ
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші жартылай финалда әлемдік рейтингіде 857-орында тұрған 27 жастағы германиялық Лука Виденманмен сынға түсті.

    Бірінші партияда Әмір 6:4 есебімен басым түсті. Екінші сетте де тәжірибелі қарсыласын тықсыра білді – 6:1.

    Әмір Омарханов финалда рейтингіде 910-сатыдағы жаңазеландиялық Антон Шеппен чемпиондық атақты сарапқа салады. Ол жартылай финалда әлемнің 449-ыншы, осы жарыстың 1-ракеткасы, словакиялық Милош Карольмен кездесті. Есеп 5:4 болып, А.Шепп жеңіп жатқан сәтте словакиялық теннисші матчты жалғастырудан бас тартты. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Данилинаның екінші рет Индиан-Уэллс турнирінің финалына шыққанын жазған болатынбыз.

    Сондай-ақ Елена Рыбакина ТОП-10-ға кіретін теннисшілермен болған кездесуде қатарынан 12 матчта жеңіске жетті.

    Соңғы жаңалықтар