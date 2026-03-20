Әмір Омарханов Тунистегі жарыстың жартылай финалына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 771-ракеткасы Әмір Омарханов Монастир (Тунис) ITF M15 турнирінің жартылай финалына шықты.
Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемдік рейтингіде 1 378-орындағы ұлыбританиялық Джеймс Коннелді жолдан тайдырды — 6:4, 6:3.
Әмір ширек финалда әлемнің 651-інші, осы жарыстың үшінші ракеткасы, португалиялық Тьягу Торресті ойсырата ұтты — 6:1, 6:3.
Әмір Омарханов финалға шығу үшін рейтингіде 839-сатыдағы германиялық Лука Виденманмен таласады.
Қазақстандық теннисші өткен аптада Монастирдегі жарыстың жартылай финалында Л.Виденманды 6:4, 6:1 есебімен жеңген болатын.
Ә.Омарханов сонымен қатар франциялық Виктор Паганеттимен бірге жұптық сында сәтті өнер көрсетуде.
Жарыстың 4-ракеткалары болып тіркелген қазақстандық-франциялық жұп ширек финалда ұлыбританиялықтар Бенджамин Гусик Ван — Люциус Гуттерриджді жолдан тайдырды — 6:3, 7:6 (7:4).
Еске сала кетейік, бұдан бұрын 18 жастағы Әмір Омархановтың бір күнде екі матчты жеңіспен түйіндегенін жазған болатынбыз.
