Амстердам қоғамдық орындарда ет пен қазба отын жарнамасына тыйым салмақ
АСТАНА. KAZINFORM – Амстердам Голландия қалалаларында қолға алына бастаған үрдісті жалғастыра отырып, климат тұрғысынан алғанда зиянды жарманаға тйым салмақ, деп хабарлайды Euronews.
Басылымның жазуынша, Амстердам бұл бастаманы алғаш рет 2020 жылы көтерген және осындай қадамға барған әлемдегі алғаш қала болып отыр.
Нидерланд астанасы жаңа бастама аясында қазба отынға да, ет өнімдеріне де қатысты жарнамаларға тыйым салмақ. Содан бері Франция да жаңартылмайтын энергия көздерімен жұмыс істейтін компаниялардың жарнамасын шектейтін заң қабылдады. Ал Италияның бір қаласы осы тәжірибені қайталауға ниетті.
-22 қаңтарда Амстердамның муниципалдық кеңесі GroenLinks «жасылдар» партиясы мен жануарларды қорғау бағытындағы Partij voor de Dieren партиясының қоғамдық орындар мен қалалық қоғамдық көлік желісінде қазба отын мен ет жарнамасына тыйым салу жөніндегі бастамасын мақұлдады. Қабылданған шара әуе тасымалдарына, круиздік сапарларға және бензинмен жүретін автокөліктерге қатысты жарнамаларды да қамтиды, — делінген хабарламада.
Қалалық биліктің бір бөлігінің қарсылығына қарамастан, жаңа регламенттің ресми күшіне ену күні 1 мамыр деп белгіленді.
Алайда Амстердамның вице-мэрі Мелани ван дер Хорст бұл тыйымды дәл мамыр айында енгізу ертерек екенін айтып, «ақылға қонымды өтпелі кезең» белгілеуге шақырды.
Айта кетейік, Амстердам бұған дейін осындай шектеулер енгізген Нидерландтың бірқатар қаласының жолын қуып келеді. Олардың қатарында Утрехт, Гаага, Зволле, Делфт және Неймеген бар.
Бұл шешімдерді қолдайтын науқан артында тұрған ұйымдардың пікірінше, қазба отын жарнамасы темекі мен алкоголь жарнамасы секілді қатаң реттелуі тиіс.
Франция 2022 жылы жаңа климаттық заң аясында қазба отын жарнамасына тыйым салған Еуропадағы алғашқы мемлекетке айналды. Аталған заң мұнай өнімдері, көмір жағу арқылы алынатын энергия және көмірсутектер секілді қазба отынмен байланысты барлық энергетикалық өнімдердің жарнамасына шектеу қояды.
Жаңа заң талаптарын бұзған компанияларға 20 мыңнан 100 мың еуроға дейін айыппұл салынады, ал ереже қайта бұзылған жағдайда бұл сома екі еселенеді.
Осыған дейін Өзбекстанда шетелдегі қарулы қақтығыстарды жарнамалағандар жауапқа тартылатыны туралы жаздық.