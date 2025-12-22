KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:07, 22 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Анастасия Городко Францияда өткен турнирде екі алтын медаль жеңіп алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Могулшы Анастасия Городко Францияда өткен турнирде екі алтын медаль жеңіп алды. Бұл туралы ҰОК баспасөз қызметі хабарлады.  

    Анастасия Городко Францияда өткен турнирде екі алтын медаль жеңіп алды
    Фото: ҰОК

    Қазақстан құрамасы фристайл-могулдан Францияның Тинь қаласында өткен халықаралық турнирде төрт медаль еншіледі.

    Ұлттық құраманың қоржынында екі алтын және екі қола жүлде бар.

    Әйелдер арасындағы сайыста Анастасия Городко екі мәрте жеңіс тұғырынан көрінді.

    Ал Аяулым Әмренова мен Антон Бондарев қола жүлдеге ие болды. 

    Айта кетелік қазақстандық теннисшілер Түркиядағы турнирде үздік шыққан еді

    Тегтер:
    Ұлттық Олимпиада комитеті Спорт фристайл могул медаль
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар