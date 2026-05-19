Ангела Меркель Еуропаның жаңа жоғары марапатына ие болды
АСТАНА. KAZINFORM — Еуропарламент Меркельдің ЕО-ға қосқан үлесін жоғары бағалады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Еуроодақтағы меншікті тілшісі.
Бүгін Страсбургте Еуропарламенттің жаңа жоғары марапаты — Еуропалық еңбегі үшін орденді (European Order of Merit) тапсырудың алғашқы салтанатты рәсімі өтті. «Distinguished Member» жоғары санаттағы алғашқы лауреаттардың бірі — Германияның бұрынғы канцлері Ангела Меркель болды.
Жаңа марапат еуропалық интеграцияны дамытуға, демократияны және ЕО құндылықтарын нығайтуға қосқан ерекше үлесті мойындау мақсатында тағайындалған. Жыл сайын 20-дан аспайтын лауреат марапатталады. Ангела Меркельмен бірге жоғары дәрежелі марапатқа Польшаның бұрынғы президенті Лех Валенса мен Молдова президенті Майя Санду ие болды.
Салтанатты рәсім жергілікті уақыт бойынша сағат 11:30-да басталып, тікелей эфирде көрсетілді.
Еуропарламенттің мәліметінше, 2005 жылдан 2021 жылға дейін Германия канцлері қызметін атқарған Меркель ЕО үшін маңызды сын-қатерлерді еңсеруде шешуші рөл атқарған. Атап айтқанда, еуроаймақтағы қаржы дағдарысы, 2015 жылғы көші-қон дағдарысы, Brexit, COVID-19 пандемиясы және трансатлантикалық қатынастардағы тұрақсыздық кезеңінде ерекше көшбасшылық танытқан.
— Меркель тұрақтылық пен прагматикалық көшбасшылықтың символына айналды. Оның ымыраға келу қабілеті қиын кезеңдерде Еуропаның бірлігін сақтап қалуға көмектесті, — деп атап өтті Еуропарламент өкілдері.
Сонымен қатар бұрынғы канцлердің саяси мұрасы әлі де қызу пікірталас тудырып отыр. Германиядағы әсіре оңшыл саясаткерлер сол кездегі үкіметтің көші-қон саласындағы саясатын сынға алып, оның салдарынан Таяу Шығыстан ЕО елдеріне мигранттардың көптеп келгенін алға тартады.
