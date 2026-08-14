Англия С гепатитін толық жоюға жақындай түсті
АСТАНА. KAZINFORM — Соңғы 10 жылда Англияда С гепатитінен 100 мыңнан астам адам емделді. Заманауи терапияның арқасында ел Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) белгілеген 2030 жылға дейінгі мерзімнен бұрын бұл ауруды жоюы ықтимал.
С гепатиті бауырды зақымдайды және емделмеген жағдайда циррозға, бауыр жеткіліксіздігіне және бауыр обырына әкелуі мүмкін. Бұл ретте ауру ұзақ уақыт бойы айқын белгілерсіз өтуі ықтимал. Сондықтан кейбір науқастар инфекция жұқтырғанын бауыр қатты зақымданғаннан кейін ғана біледі.
2015 жылы Англияның Ұлттық денсаулық сақтау қызметі заманауи вирусқа қарсы препараттарды кеңінен қолдана бастады. Емдеу таблетка қабылдау арқылы жүргізіледі және әдетте 8-12 аптаға созылады. 10 жыл ішінде 100 мыңнан астам адам емделді. Бұл — С гепатиті анықталған науқастардың 80 пайыздан астамы. Осылайша, Англия ДДСҰ белгілеген межеден асып түсті, деп жазады зерттеуге сілтеме жасаған Qazinform-ның ағылшын редакциясы.
Осы кезеңде вирустың салдарынан болатын өлім-жітім 36 пайызға төмендеді. Ведомствоның бағалауынша, тиімді емдеудің арқасында алдағы 10 жылда бауыр трансплантациясын қажет ететін науқастардың саны 80 пайызға қысқаруы мүмкін.
Англияда диагнозы анықталмаған адамдарды қалай анықтайды
Негізгі міндеттердің бірі — инфекция жұқтырғанын білмейтін адамдарды анықтау. 2022 жылдан бастап көптеген жедел жәрдем бөлімшелерінде қан талдауы тағайындалған пациенттерге қосымша С гепатитіне тест тапсыру ұсынылады. Осы тәсілдің арқасында бұрын диагнозы қойылмаған 1900 адамнан ауру анықталды.
Жалпы тәжірибелік дәрігерлер жаңа пациенттерден 1996 жылға дейін қан құйылған-құйылмағанын да сұрайды. Осылайша Денсаулық сақтау министрлігі донорлық қан арқылы инфекция жұқтырған болуы мүмкін адамдарды анықтауға тырысады.
Сонымен қатар қауіп тобына жататын адамдарға үй жағдайында өздігінен қолдануға арналған тесті тегін әрі құпия түрде тапсырыс беруге мүмкіндік беріледі. Бірінші кезекте инъекциялық есірткі қолданатын немесе бұрын қолданған, шетелде татуировка жасатқан, сондай-ақ С гепатиті кең таралған елдерден Англияға көшіп келген адамдарға тексеруден өту ұсынылады.
Бұдан бөлек, ведомство Украина, Румыния, Эстония, Латвия, Польша, Албания, Литва, Болгария, Чехия және Словакияда туған ересектерді тест тапсыруға шақырады. Олардың кейбірі 1991 жылы зарарсыздандырудың заманауи стандарттары енгізілгенге дейін медициналық немесе стоматологиялық процедуралар кезінде инфекция жұқтыруы мүмкін.
Англияның денсаулық сақтау қызметі Блэкберн қаласында тұратын 65 жастағы Пол Итуэлл есімді пациенттің оқиғасын да мысал ретінде келтірді. Оның ешқандай ауру белгілері болмаған. Инфекция бауырды жоспарлы тексеру кезінде анықталып, жалпы тәжірибелік дәрігер С гепатитіне тест тапсыруды ұсынған.
Емдеу 12 аптаға созылып, осы кезеңде ер адам күніне бір таблеткадан қабылдап, бірнеше рет қан талдауын тапсырған. Ем аяқталғаннан кейін ол инфекция жұқтыру қаупі болуы мүмкін адамдарды тест тапсыруға және тексерілуді кейінге қалдырмауға шақырды.
Бұған дейін санитариялық-эпидемиологиялық қызмет вирустық гепатиттерді жұқтыру қаупін қалай азайтуға болатыны туралы айтып берген.