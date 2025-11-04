Англиядағы пойызда жасалған шабуыл: жараланған теміржолшының жағдайы ауыр
АСТАНА. KAZINFORM — Ұлыбританияда 1 қараша күні кешкісін Донкастерден Лондонға бағыт алған пойызда болған жаппай пышақпен шабуыл жасау оқиғасына қатысты тергеу жалғасып жатыр, деп хабарлайды Sky News.
Оқиға London North Eastern Railway (LNER) компаниясының сапары кезінде болған. Жол үстінде жолаушы вагонда отырған адамдарға пышақпен шабуыл жасаған. Бірнеше адам ауыр жарақат алған. Жолаушыларды қорғауға араласқан теміржол қызметкері де ауыр жараланды.
Ұлыбританияның көлік министрі Хайди Александер жараланған қызметкердің жағдайы ауыр, бірақ тұрақты екенін мәлімдеді.
«Ол сол күні таңертең осы пойыздағы жолаушыларға қызмет көрсету үшін жұмысқа шықты және өзін қауіпке тікті. Ол жұмысқа келіп қана қоймай, қаһармандық танытты. Ол өзінің батыл әрекетімен бүгін ортамызда бірнеше адамның тірі жүруіне себепкер болды», — деді министр.
Көлік полициясының мәліметінше, қылмыстық оқиғаға қатысы бар делінген екі күдікті ұсталған. Олардың бірі — 32 жастағы Питерборо тұрғыны, ол кісі өлтіруге оқталды деген күдікпен қамауға алынды. Екіншісі айыпсыз босатылған.
Тергеушілер бұл оқиғаны теракт ретінде қарастырмай отыр, бірақ барлық нұсқаны тексеріп жатыр, соның ішінде шабуыл жасаған адамның психикалық жағдайы да қаралуы мүмкін. Оқиғадан кейін теміржол бағыттарындағы қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Билік батырлық көрсеткен қызметкерге алғыс білдірді.
Бұған дейін куәгерлердің бірі 8 жараланған адамды көргенін айтқан, ал тағы бір куәгер жараланғандардың саны 12 адамға дейін жетуі мүмкін екенін хабарлаған.
Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер де оқиғаға қатысты мәлімдеме жасады.
Еске сала кетсек, Англияда пойызда белгісіз біреу адамдарға пышақпен шабуылдап, 10 адам жарақат алған еді.