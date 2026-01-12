Анна Данилина Аделаида жарысының ширек финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 14-ракеткасы Анна Данилина Аделаида (Аустралия) WTA 500 турнирінің ширек финалына жолдама алды.
Ірі жарыстың 4-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші сербиялық Александра Круничпен бірге бастапқы кездесуін чехиялықтар Тереза Валентова – Маркета Вондроушовамен өткізді.
Матчты Данилина – Крунич сәтті бастады – 6:3. Екінші сетте чехиялық дуэт тай-брейкте табандылық танытты – 7:6 (7:5). Дегенмен супер тай-брейкте қазақстандық-сербиялық жұп жеңісті жұлып алды – 11:9.
Бір сағат 40 минутқа созылған бәсекеде Данилина – Крунич 2 эйспен бірге 5 брейк-пойнттың төртеуін пайдаланды. Валентова – Вондроушова 2 брейкпен (7 брейк-пойнт) шектелді.
Анна Данилина – Александра Круничтің келесі қарсыластары кейін анықталады.
Аталмыш жарыста жекелей сында Юлия Путинцева өнер көрсетеді. Ол алғашқы айналымда әлемнің 94-ракеткасы, мажарстандық Далма Галфимен шеберлік таластырады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Александр Бубликтің Гонконг турнирінде топ жарғанын жазған едік. Сондай-ақ Александр Бублик жаңа маусымның сәтті басталғанын айтты.
Александр Шевченко Аделаида турнирінде екінші жеңісіне қол жеткізді.