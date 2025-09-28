Анна Данилина Бейжің турнирін сәтті бастады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 13-ракеткасы Анна Данилина Бейжің (Қытай) WTA 1000 турнирінің екінші айналымына шықты.
Қазақстандық теннисші сербиялық Александра Круничпен бірге алғашқы айналымда Польша өкілі Магда Линетт – норвегиялық Клара Таусонмен сынға түсті.
Бірінші партияда 6:4 есебі тіркелсе, Данилина – Крунич екінші сетте де қарқынын төмендеткен жоқ – 6:2.
Бір сағат 12 минутқа созылған бәсекеде қазақстандық-сербиялық дуэт 3 эйспен бірге 12 брейк-пойнттың үшеуін пайдаланды. Линетт – Таусон 1 эйспен шектелді.
Анна Данилина – Александра Крунич ширек финалға шығу үшін америкалық Николь Меликар-Мартинес – ресейлік Людмила Самсоновамен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакинаның Бейжің турнирінің үшінші айналымына шыққанын жазған едік.