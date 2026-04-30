    Анна Данилина Франциядағы жарыстың жартылай финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 7-ракеткасы Анна Данилина Сен-Мало (Франция) челленджер турнирінің жартылай финалына шықты.

    Жарыстың 1-ракеткалары А.Данилина – америкалық Эйжа Мухаммад ширек финалда ресейліктер Ирина Хромачева – Ксения Зайцеваға тап келді.

    Матч 6:2, 6:4 есебімен қазақстандық-америкалық жұптың пайдасына шешілді.

    Бір сағатқа жетпейтін уақыт ішінде Анна мен Эйжа 1 эйспен бірге 3 брейк-пойнттан шашау шығарған жоқ. Хромачева – Зайцева 3 эйс, 1 брейкпен (3 брейк-пойнт) ерекшеленді. 

    Анна Данилина – Эйжа Мухаммад финалға шығу үшін доданың 3-ракеткалары, тайбэйлік Чан Хао-Чин – америкалық Ивана Корлеймен таласады. 

    Ресейлік И.Хромачеваның А.Данилинамен бірге өнер көрсеткені белгілі. Екеуі 30-дан астам матч өткізіп, 2024 жылы Ухань (Қытай) WTA 1000 және Хуахин WTA 250 турнирлерінде жеңімпаз атанды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Ролан Гаррос турниріне Қазақстаннан кімдер қатысатынын жазған болатынбыз. 

