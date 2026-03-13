Анна Данилина Индиан-Уэллс турнирінің финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 7-ракеткасы Анна Данилина Индиан-Уэллс (АҚШ) WTA 1000 турнирінің финалына жолдама алды.
Мастерс жарысының 5-ракеткасы болып тіркелген А.Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге жартылай финалда испаниялық Кристина Букша — америкалық Николь Меликар-Мартинестің мысын басты.
Бірінші партияда қазақстандық-сербиялық жұп 6:3 есебімен басымдылық танытты. Олар екінші сетте де есесін жіберген жоқ.
Бір сағат 20 минутқа созылған бәсекеде Данилина — Крунич 3 эйспен бірге 14 брейк-пойнттың бесеуін пайдаланды. Букша — Меликар-Мартинес бір эйс, 2 брейкпен (4 брейк-пойнт) ерекшеленді.
Анна Данилина — Александра Крунич финалда турнирдің 3-ракеткалары, чехиялық Катержина Синякова — америкалық Тейлор Таунсендпен чемпиондық атақты сарапқа салады. Олар жартылай финалда доданың 1-ракеткалары, италиялықтар Сара Эррани — Жасмин Паолиниді ұтты — 6:2, 6:2.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Индиан-Уэллс турнирінде Анна Данилинаның финалға шығу үшін таласатынын жазған болатынбыз.
Сондай-ақ ширек финалға шыққан Елена Рыбакина өткен жылғы көрсеткішін жақсартты.
