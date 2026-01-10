Антальяда полиция кейпіне енген қаскөйлер 4 млн долларлық криптоактивті ұрлады
АСТАНА. KAZINFORM — Анталья қаласында қылмыскерлер өзін полиция қызметкерлері ретінде таныстырып, виллаға кіріп, миллиондаған долларлық криптовалютаны ұрлап кеткен, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Антальяның Мұратпаша ауданында қаскөйлер тобы ресми полиция операциясы ретінде жасырылған, мұқият жоспарланған тонауды жүзеге асырды. Таңертең ерте алты адам полиция формасы мен жилеттерін киіп, виллаға келіп, жалған куәліктерін көрсетіп, сот қаулысы бар екенін мәлімдеген.
Үйге кіргеннен кейін «құқық қорғаушылар» үй иесіне тиесілі суық әмиянда сақталған криптоактивтерді өздері бақылауда ұстайтын шоттарға аударып жіберген. Келтірілген шығын шамамен 4 миллион АҚШ долларын құраған. Олар кетіп бара жатып бейнебақылау жабдықтарын алып кеткенімен, іздерін толық жасыра алмаған — әрекеттерінің бір бөлігі камераларға түсіп қалған.
Жәбірленушінің арызынан кейін полиция тергеу бастап, күдіктілердің ізіне түскен. Нәтижесінде барлығы 13 адам ұсталды, олардың арасында Коньяалты ауданында қызмет ететін полиция қызметкері мен бұрынғы құқық қорғау органының қызметкері бар.
Haberturk.com түрік басылымының жазуынша, іс бойынша шетел азаматтары да күдікке ілінген: Ресейдің екі азаматы, Қазақстанның бір азаматы және Бельгияның екі азаматы. Бір ресейлік пен екі бельгиялық Түркиядан ұшып кетпек болған сәтінде әуежайда ұсталған көрінеді.
Сот 10 күдіктіні қамауға алу, ал қалған үшеуін сот бақылауымен босату туралы шешім шығарды.
Тінту барысында күдіктілерден қару-жарақ, қолма-қол ақша, рация, жалған полиция атрибуттары және тіпті International Police Association куәлігі тәркіленді.
Бұған дейін Бас прокуратура мен Интерпол Ұлттық орталық бюросы ҚР Сыртқы істер министрлігінің жәрдемдесуімен Түркия Республикасынан бірнеше рет алаяқтық жасағаны үшін халықаралық іздеуде жүрген Қазақстан азаматын елге қайтарғанын жазғанбыз.