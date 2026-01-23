Антифрод жүйелері арқылы 77 миллионнан астам алаяқтық қоңырау бұғатталды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанда интернет және қаржылық алаяқтыққа қарсы күрес күшейтілді. Антифрод жүйелерінің көмегімен 77 миллионнан астам алаяқтық қоңырау бұғатталған. Бұл туралы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мәлімдеді.
Ведомствоның хабарлауынша, аталған жұмыс технологиялық шешімдерге, ведомствоаралық үйлестіруге және жедел әрекет ету тетіктеріне негізделген.
Ұлттық құрылтайдың бесінші отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев интернет және қаржылық алаяқтықтың артуына, сондай-ақ оның азаматтардың әл-ауқатына тигізіп отырған кері әсеріне назар аударған болатын. Президенттің айтуынша, азаматтар алаяқтық схемалармен жиі бетпе-бет келіп, жеке қаражаттарынан айырылып жатыр, бұл мемлекет тарапынан алдын алу және қорғау шараларын жүйелі түрде күшейтуді талап етеді.
Осы тапсырмаларды іске асыру аясында Алматы қаласында Ұлттық банк пен байланыс операторларының антифрод-орталықтарының жұмысын көрсетуге арналған практикалық демонстрация өтті. Іс-шараға мемлекеттік органдардың, қаржы секторының және телекоммуникация саласының өкілдері қатысты.
Кездесу барысында алаяқтық қоңырауларды, нөмірді ауыстыру әрекеттерін, жалған SMS-хабарламаларды және күмәнді трафикті нақты уақыт режимінде анықтау және бұғаттау тетіктері көрсетілді. Сонымен қатар банктер, байланыс операторлары мен құқық қорғау органдары арасындағы өзара іс-қимылдың қалай ұйымдастырылғаны таныстырылды.
Министрлік мәліметінше, қазіргі антифрод жүйелер мінез-құлықтағы ауытқуларды және байланыс арналарындағы техникалық параметрлерді талдау арқылы алаяқтық әрекеттерді ерте кезеңде – азаматтар схемаға тартылып үлгермей немесе қаржылық операцияны растағанға дейін – анықтап, тоқтатуға мүмкіндік береді.
Демонстрация барысында байланыс операторлары антифрод бөлімшелерінің жұмысы қорытындыланды. Ұсынылған деректерге сәйкес, бүгінгі күнге дейін 77 миллионнан астам алаяқтық қоңырау бұғатталған.
Ведомство өкілдері бұл модель алаяқтықпен күресте «залал келтірілгеннен кейін әрекет ету» тәсілінен инфрақұрылым деңгейінде алдын алу форматына көшуді білдіретінін атап өтті. Антифрод-орталықтар мен Ұлттық Банктің технологиялық өзара ықпалдастығы азаматтарды қорғау тиімділігін арттырып, тәуекелдерді айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік беріп отыр.
Айта кетейік, Алматыда алаяқтарға алданған тұрғындарға 700 млн теңгеге жуық қаржы қайтарылды.