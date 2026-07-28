Apple қайтадан әлемдегі ең қымбат компания атанды
АСТАНА. KAZINFORM – Дүйсенбіде Apple нарықтық капиталдандыру бойынша Nvidia-ны басып озып, 2025 жылдың сәуірінен бері алғаш рет әлемдегі ең қымбат компания атанды, деп хабарлайды CNBC.
Жартылай өткізгіштер әзірлеуші және жобалаушы Nvidia компаниясының акциялары дүйсенбіде 5%-ға арзандап, компанияның құнын 4,77 трлн долларға дейін төмендетті. Бұл инвесторлардың жасанды интеллект инфрақұрылымын дамытудың орасан зор шығындарына қатысты алаңдаушылығына байланысты болды.
Осы арада Apple акциялары бейсенбіде жарияланатын тоқсандық табыс туралы есебі аясында компанияны капиталдандыруын 1%-ға арттырып, 4,95 трлн долларға жеткізді. Компания жасанды интеллект технологияларына сұраныстың артуына байланысты жад чиптерінің жаһандық тапшылығының әсерін алғаш рет жариялайды деп күтіліп отыр. Осы тапшылыққа байланысты Apple маусым айында Mac және iPad бағаларын көтерді.
Nvidia 2025 жылдың маусымынан бері әлемдегі ең құнды компания атағын иеленіп келеді, сол кезде ол Microsoft-ты басып озды. Сол жылдың қазан айында Nvidia нарықтық капитализациясы 5 трлн долларға жеткен әлемдегі алғашқы компания болды.
2026 жылдың басынан бері Nvidia акциялары тек 4%-ға, ал Apple акциялары 24%-ға өсті. Инвесторлар Apple өсімін қолдап, компанияның жасанды интеллект шығындарына деген сақтығына оң көзқарас танытты. Apple өз инфрақұрылымын кең көлемде құрудың орнына есептеу қуатын жалға алуды жөн көреді.
Осыған дейін Apple компаниясы Broadcom-пен жасалған чип жеткізу туралы келісім аясында 30 млрд доллардан астам қаржы жұмсауды жоспарлап отырғанын жаздық.