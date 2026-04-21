Apple компаниясының бас директоры қызметінен кетеді
АСТАНА. KAZINFORM — Apple компаниясы басшылығының жоспарлы ауысуы туралы ресми түрде хабарлады. Қазіргі бас директор Тим Кук директорлар кеңесінің атқарушы төрағасы қызметіне ауысады, оның орнына Джон Тернус келеді.
Шешім 2026 жылғы 1 қыркүйекте күшіне енеді. Директорлар кеңесі аппараттық қамтамасыз етуді әзірлеу жөніндегі аға вице-президент Джон Тернусты компанияның бас атқарушы директоры қызметіне бірауыздан бекітті.
Тим Кук жаздың соңына дейін CEO міндетін атқара береді, өкілеттіктердің бірқалыпты берілуін қамтамасыз ету үшін Тернуспен тығыз жұмыс істейді. Одан кейін ол директорлар кеңесінің атқарушы төрағасы қызметін атқарып, бүкіл әлемдегі мемлекеттік құрылымдармен өзара іс-қимылға назар аударады.
Еске сала кетейік, Кук Apple компаниясына 1998 жылы келген, 2011 жылдан бастап оны басқарып келеді. Оның басшылығы кезеңінде Apple жаһандық нарықтағы позициясын айтарлықтай нығайтты. Компанияның нарықтық капитализациясы шамамен 350 млрд доллардан 4 трлн долларға дейін өсті, ал былтырғы жылдық табысы 416 млрд доллардан асты.
Оның жетекшілігімен Apple жаңа өнім санаттарын іске қосты, соның ішінде Apple Watch, AirPods және Apple Vision Pro бар. Сондай-ақ компания iCloud, Apple Pay, Apple TV және Apple Music сияқты сервистік бағытты белсенді дамытты. Бүгінде бұл қызметтер компанияға жылына 100 млрд доллардан астам табыс әкеледі.
Джон Тернус Apple компаниясында 2001 жылдан бері жұмыс істейді. Ол 2021 жылы аппараттық инженерия жөніндегі аға вице-президент ретінде жоғары басшылық құрамына кірді.
Тернус өз мансабында iPhone, Mac, iPad және Apple Watch сияқты өнім желілерінің дамуын басқарды. Сондай-ақ AirPods және iPhone 17 сериясы, соның ішінде Pro, Pro Max және iPhone Air сияқты жаңа модельдердің іске қосылуына қатысқан.
Тернус өнімдердің сенімділігі мен экологиялық тұрақтылығын арттыруға ерекше көңіл бөлді. Оның жетекшілігімен қайта өңделген алюминий, 3D-басып шығарған титан сияқты жаңа материалдар енгізіліп, құрылғылардың жөндеуге жарамдылығы жақсартылды.
Еске сала кетейік, Apple әлемдегі ең қымбат бренд атанған болатын.