    15:50, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Апта аяғында доллар 491 бағамында тұрақтады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы сәл арзандады.

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы небәрі 0,02 теңгеге арзандап, 491,29 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 491,68 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    – доллар 487,99 теңгеден сатып алынады, 494,99 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу – 560,46 теңге, сату – 570,46 теңге;

    – рубль: сатып алу – 6,01 теңге, сату – 6,32 теңге.

    – юань: сатып алу – 72,23 теңге, сату – 76,17 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 491,16 теңгеден сатып алынады, 493,26 теңгеден сатылады. Еуро 563,14 – 568,84 теңге, ал рубль 6,07 – 6,21 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 71,90 теңгеден сатып алынады, 74,52 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 12 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,06 теңгеге қымбаттап, 491,68 теңге болды.

    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
