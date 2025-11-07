KZ
    Апта аяғында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Доллар, тенге, теңге
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 526,79 теңге, сату - 528,78 теңге;

    - еуро: сатып алу - 605,25 теңге, сату - 610,77 теңге;

    - рубль 6,43 - 6,54 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 74,17 - 76,87 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 524,60 теңгеден сатып алынады, 531,51 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 603,57 теңге, сату - 613,48 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,37 теңге, сату - 6,52 теңге.

    - юань 74,84 теңгеден сатып алынады, 78,92 теңгеден сатылады;

    Еске салайық, 6 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,71 теңгеге қымбаттап, 526,79 теңге болды.

