Апта аяғында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 526,79 теңге, сату - 528,78 теңге;
- еуро: сатып алу - 605,25 теңге, сату - 610,77 теңге;
- рубль 6,43 - 6,54 теңге аралығында саудаланады.
- юань 74,17 - 76,87 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 524,60 теңгеден сатып алынады, 531,51 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 603,57 теңге, сату - 613,48 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,37 теңге, сату - 6,52 теңге.
- юань 74,84 теңгеден сатып алынады, 78,92 теңгеден сатылады;
Еске салайық, 6 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,71 теңгеге қымбаттап, 526,79 теңге болды.