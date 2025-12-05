KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:13, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Апта аяғында доллар бағамы қайта көтерілді

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.

    Число долларовых миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
    Фото: arbyreed / Flickr / CC BY-NC-SA 2.0

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,89 теңгеге қымбаттап, 504,49 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы — 499,65 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 504,66 теңгеден сатып алынады, 507,51 теңгеден сатылады. Еуро 587,34 — 593,31 теңге, ал рубль 6,50 — 6,64 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 71,45 теңгеден сатып алынады, 74,40 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    — доллар 503,75 теңгеден сатып алынады, 510,76 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 584,60 теңге, сату — 594,50 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,50 теңге, сату — 6,65 теңге.
    — юань: сатып алу — 72,50 теңге, сату — 76,90 теңге.

    Еске салайық, 4 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 3,98 теңгеге арзандап, 499,65 теңге болды.

    Тегтер:
    Доллар Теңге Экономика Сауда ҚР Ұлттық банкі Ақша
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар