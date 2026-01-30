KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:01, 30 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Апта аяғында доллар бағамы қайтадан 501 теңгеге түсті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы арзандады.

    доллар
    Фото: freepik.com

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,02 теңгеге арзандап, 501,02 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы - 503,17 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 501,08 теңгеден сатып алынады, 503,29 теңгеден сатылады. Еуро 595,36 – 598,87 теңге, ал рубль 6,51 – 6,63 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 73,20 теңгеден сатып алынады, 75,92 теңгеден сатылады.

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    – доллар 499 теңгеден сатып алынады, 506,00 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 591,00 теңге, сату - 601,00 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,40 теңге, сату - 6,70 теңге.

    – юань: сатып алу - 74,49 теңге, сату - 77,84 теңге.

    Еске салайық, 29 қаңтар күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,77 теңгеге арзандап, 503,17 теңге болды.

    Досбол Атажан
