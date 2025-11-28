Апта аяғында доллар қаншадан саудаланып жатыр
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 516,10 теңге, сату - 518,41 теңге;
- еуро: сатып алу - 596,39 теңге, сату - 601,70 теңге;
- рубль 6,49 - 6,61 теңге аралығында саудаланады.
- юань 73,38 - 75,90 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 514,59 теңгеден сатып алынады, 521,38 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 595,71 теңге, сату - 605,63 теңге;
- рубль: сатып алу - 6,52 теңге, сату - 6,63 теңге;
- юань 74,40 теңгеден сатып алынады, 78,53 теңгеден сатылады.
Еске салайық, 27 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,75 теңгеге арзандап, 516,86 теңге болды.