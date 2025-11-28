KZ
    09:00, 28 Қараша 2025 | GMT +5

    Апта аяғында доллар қаншадан саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    валюта
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 516,10 теңге, сату - 518,41 теңге;

    - еуро: сатып алу - 596,39 теңге, сату - 601,70 теңге;

    - рубль 6,49 - 6,61 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 73,38 - 75,90 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 514,59 теңгеден сатып алынады, 521,38 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 595,71 теңге, сату - 605,63 теңге;

    - рубль: сатып алу - 6,52 теңге, сату - 6,63 теңге;

    - юань 74,40 теңгеден сатып алынады, 78,53 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 27 қараша күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,75 теңгеге арзандап, 516,86 теңге болды.

     

