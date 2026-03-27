    15:52, 27 Наурыз 2026 | GMT +5

    Апта аяғында доллар қымбаттады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады.

    Фото: pixabay

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,63 теңгеге қымбаттап, 482,53 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы – 481,83 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, елорданың ақша айырбастау орындарында:

    – доллар 479,00 теңгеден сатып алынады, 486,00 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу – 553,00 теңге, сату – 563,00 теңге;

    – рубль: сатып алу – 5,80 теңге, сату – 6,20 теңге.

    – юань: сатып алу – 71,38 теңге, сату – 75,76 теңге.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 482,70 теңгеден сатып алынады, 484,80 теңгеден сатылады. Еуро 555,19 – 560,40 теңге, ал рубль 5,83 – 5,99 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 70,66 теңгеден сатып алынады, 73,23 теңгеден сатылады.

    Еске салайық, 26 наурыз күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,05 теңгеге арзандап, 481,83 теңге болды.

    Досбол Атажан
