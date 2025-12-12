KZ
    16:08, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Апта аяғында доллар тағы қымбаттады

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) сауда-саттық қорытындысы бойынша доллар бағамы қымбаттады. 

    Коллаж: Kazinform

    Күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 2,16 теңгеге қымбаттап, 522,38 теңге болды. Ұлттық банктің ресми бағамы – 520,02 теңге.

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, Алматының ақша айырбастау пункттерінде доллар орта есеппен 522,66 теңгеден сатып алынады, 524,80 теңгеден сатылады. Еуро 606,18 – 617,11 теңге, ал рубль 6,49 – 6,61 теңге аралығында саудаланады. Ал юань 72,49 теңгеден сатып алынады, 75,30 теңгеден сатылады. 

    Елорданың ақша айырбастау орындарында:

    – доллар 519,50 теңгеден сатып алынады, 526,50 теңгеден сатылады;

    – еуро: сатып алу - 608,54 теңге, сату - 618,54 теңге;

    – рубль: сатып алу - 6,45 теңге, сату - 6,60 теңге.

    – юань: сатып алу - 73,00 теңге, сату - 77,15 теңге.

    Еске салайық, 11 желтоқсан күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 1,74 теңгеге қымбаттап, 520,02 теңге болды. 

