    Апта басында доллар бағамы қандай

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.

    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар 459,06 теңгеден сатып алынады, 465,98 теңгеден сатылады;

    - еуро: сатып алу - 537,02 теңге, сату - 546,91 теңге;

    - рубль: сатып алу - 5,85 теңге, сату - 6,15 теңге;

    - юань 67,06 теңгеден сатып алынады, 72,74 теңгеден сатылады.

    Алматының ақша айырбастау пункттерінде:

    - доллар: сатып алу - 461,92 теңге, сату - 464,16 теңге;

    - еуро: сатып алу - 541,73 теңге, сату - 546,83 теңге;

    - рубль 5,94 - 6,08 теңге аралығында саудаланады.

    - юань 67,42 - 70,20 теңге аралығында саудаланып жатыр.

    Еске салайық, бұған дейін Ұлттық банк инфляция байланысты зерттеу нәтижелерін жариялады.

     

    Досбол Атажан
