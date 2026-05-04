Апта басында доллар бағамы қандай
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамы ұсынылды.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта елорданың ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар 459,06 теңгеден сатып алынады, 465,98 теңгеден сатылады;
- еуро: сатып алу - 537,02 теңге, сату - 546,91 теңге;
- рубль: сатып алу - 5,85 теңге, сату - 6,15 теңге;
- юань 67,06 теңгеден сатып алынады, 72,74 теңгеден сатылады.
Алматының ақша айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу - 461,92 теңге, сату - 464,16 теңге;
- еуро: сатып алу - 541,73 теңге, сату - 546,83 теңге;
- рубль 5,94 - 6,08 теңге аралығында саудаланады.
- юань 67,42 - 70,20 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Еске салайық, бұған дейін Ұлттық банк инфляция байланысты зерттеу нәтижелерін жариялады.