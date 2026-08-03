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    Апта ішінде 30 орман өрті тіркелді – Экология министрлігі

    АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылғы 26 шілде мен 2 тамыз аралығында республика бойынша 30 орман өрті тіркелді, деп хабарлайды ҚР Экология министрлігінің баспасөз қызметі.

    Франция мен Испаниядағы алапат орман өрті: 320 мыңнан астам адам эвакуацияланды
    Фото: Copyright 2026 The Associated Press

    Оның ішінде:

    - жергілікті атқарушы органдарға қарасты орман шаруашылығы мекемелерінде – 21 өрт;

    - мемлекеттік орман қоры жерлерінде – 9 өрт.

    Өрт ошақтары мемлекеттік орман күзетінің жерүсті бақылауы, РМҚК «Қазавиаорманқорғау» кәсіпорнының әуе патрульдеуі және орман өрттерін ерте анықтау жүйелері арқылы анықталды.

    -Өртті сөндіруге мемлекеттік орман күзетінің қызметкерлері, РМҚК «Қазавиаорманқорғау» авиациясы мен әуе өрт сөндіру десанттары, сондай-ақ мемлекеттік орман күзетінің арнайы күштері мен құралдары жұмылдырылды. Қабылданған жедел шаралардың нәтижесінде өрттердің таралуына жол берілмей, олар қысқа мерзімде оқшауланып, сөндірілді,-делінген хабарламада.

    Орман өрттерінің алдын алу – баршамыздың ортақ міндетіміз. Табиғат аясында демалу кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырамыз.

    Осыған дейін Баянауыл ұлттық паркінен өрт шыққаны туралы жаздық.

    Өрт Экология Дала өрті ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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