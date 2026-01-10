Аптаның кинопремьералары: детективтен хоррорға дейін – жаңа фильмдер көрермен назарына ұсынылды
АСТАНА. KAZINFORM — Осы аптада Қазақстан кинотеатрларында отбасылық анимациялық хикаялардан бастап, романтикалық комедиялар мен тартысты триллерге дейінгі бірқатар жаңа фильм көрермен назарына ұсынылды. Алдағы күндері кинотеатрдан қандай жаңа фильм көруге болатынын Kazinform тілшісінің шолуынан біле аласыз.
ОЙЫН 6.6⭐
Қырғызстанда түсірілген детектив-триллердің ұзақтығы – 1 сағат 32 минутқа созылады. Фильмнің режиссері – Айбек Бектемиров.
Қалада қоғамға зиян келтірген адамдарды нысанаға алатын ерекше маньяк пайда болады.
Оның құрбандарының қатарында алаяқтар, жемқорлар, есірткі таратушылар, педофилдер және басқа да қылмыскерлер бар. Күрделі әрі жұмбақ істі тергеуге детектив Қалыс кіріседі. Ол кісі өлімдерінің артында жатқан шындықты ашып, құрбандар мен қылмыскер арасындағы байланысты анықтауы керек.
ПРИМАТ 8.0⭐
АҚШ-тық хоррор фильмнің ұзақтығы – 1 сағат 29 минут. Режиссері – Йоханнес Робертс.
Люси достарымен бірге Гавайиде тұратын әкесі Адам мен қарындасы Эринге және олардың үйде асырап отырған шимпанзесі Бенге қонаққа келеді. Адам жанкүйерлерімен кездесуге кеткенде, Люси үйде кеш ұйымдастырады. Алайда достары Беннің басқа бір жануардан құтырма ауруын жұқтырғанын білмейді. Кеш басталған сәттен-ақ приматтың мінезі өзгере бастайды, бейқам демалыс қорқынышты тіршілік үшін күреске айналады.
МЕЙІРІМДІ ДӘРІГЕР (Добрый доктор) 5.5⭐
Фильм ресейлік режиссер Никита Грамматиковтың туындысы. Ұзақтығы – шамамен 1 сағат 30 минут.
Мінезі ауыр, адамдармен көп араласпайтын дәрігер Олег Семенович Мандрыгин мен қарапайым жас курьер Диманың жолы күтпеген сәтте қиылысады. Самокатпен келе жатып дәрігерге соғылған Дима оның орнына шақыртуларға баруға мәжбүр. Осылайша өзін нағыз дәрігердей көрсетуге тырысқан жас жігіт күлкілі әрі тосын жағдайларға тап болады.
ҚЫЗМЕТШІ ҚЫЗ (Горничная) 8.8⭐
АҚШ-та түсірілген триллер-драманың ұзақтығы – 2 сағат 11 минут. Ал режиссері – Пол Фиг.
Милли өмірін жаңа парақтан бастауды армандап, Винчестерлер әулетінің сән-салтанаты жарасқан зәулім үйіне қызметші болып орналасады. Алайда жабық есіктер мен қатаң ережелердің артында сұмдық құпия жасырынған. Милли шындыққа жақындаған сайын, өзінің де өткен өміріндегі жасырын сырлары ашыла бастайды. Фильм көрерменді қатты толғандырып, кернеулі атмосферасын соңына дейін сақтайды.
СИНИСТЕР. АЛҒАШҚЫ ҚАРҒЫС (Синистер. Первое проклятие) 5.9⭐
Кезекті АҚШ-тық туынды бойыңызды үрейге бөлейді. Уилл Кэнонның хоррор жанрындағы фильмі 1 сағат 27 минутқа созылады.
Наоми балалық шағы өткен үйіне қайта оралғанда, марқұм әкесінің жазбасын табады. Онда зұлымдықтың қайта оралғаны туралы ескерту бар. Қалада балалар жоғалып, Наомидің ұлының мінез-құлқы өзгеріп кетеді. Жергілікті аңызға сәйкес, балалардың жандарын бір тылсым күш ұрлап әкетеді. Ұлын құтқару үшін Наоми бұл зұлымдықтың қайдан шыққанын анықтауға тырысады.
ПРОСТОКВАШИНО 4.3⭐
Ресейлік отбасылық шытырман оқиғаның ұзақтығы – 1 сағат 45 минут. Режиссері – Сарик Андреасян.
Жануарларды жақсы көретін Дядя Фёдор есімді бала ата-анасының тыйымына қарамастан, мысық Матроскин мен адал ит Шарикті ертіп, Простоквашино ауылына кетеді. Алда оларды қызықты әрі көңілді шытырман оқиғалар күтіп тұр. Мультфильм отбасымен бірге уақыт өткізгісі келетін көрерменге арналған.
ЖАЛҒАН САНТА (Не тот Санта) 4.5⭐
Бұл АҚШ-та түсірілген мелодрама. Фильмнің ұзақтығы 1 сағат 35 минутқа созылады. Режиссері – Росс Каган Маркс.
Санта-Клаус өзінің немере ағасы Колтоннан көмек сұрайды. Ол Нью-Мексикодағы шағын қалаға барып, мерекелік көңіл күйді қайта жандандыруы керек. Сол жерде ол ұлы Зак үшін мерекені ерекше еткісі келетін Наталимен танысады. Ортақ мақсат оларды бір-біріне жақындата түседі. Фильм мереке атмосферасын сезінгісі келетін көрермен үшін таптырмас таңдау.
