Аптаның кинопремьералары: кинотеатрлардан не көруге болады
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл апта да отандық және шетелдік жаңа фильмдермен қуантты. Комедиядан бастап экшн, анимация мен музыкалық киноға дейінгі түрлі жанрдағы туындылар көрермен назарына ұсынылды. Алдағы күндері кинотеатрдан қандай фильм көруге болатынын Kazinform тілшісінің шолуынан оқыңыз.
Qazaq Alemi 2
Қазақстандық танымал комедияның жалғасы осы аптада үлкен экранға шықты. Ұлттық юмор мен заманауи өмір көріністері үйлескен фильм көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлайды.
Фильм кейіпкерлері бұл жолы да күлкілі жағдайларға тап болып, өмірдің түрлі сынақтарынан өтеді. Отбасымен бірге тамашалауға болатын туынды отандық киноны қолдайтын көрерменге арналған.
Дәстүр: Теріс бата
Қазақ кино саласындағы хоррор жанры жалғасып жатыр. Бұл хоррор‑триллер қазақ дәстүрлері мен қазіргі өмір арасындағы шиеленісті көрсететін драмалық туынды.
Оқиға ортасында – Гүлжан есімді жалғызбасты ана мен оның қызы Дана. Қызын іздеп жүрген Гүлжан жаға ұстататын құпияны біледі. Дананы ауылдағы қарттар тұратын жерге апарып, ежелгі дәстүр бойынша өткізілетін арнайы рәсімге дайындап жатыр. Оның соңы не болмақ? Білгіңіз келсе, кинотеатрға асығыңыз.
Анаконда
Америкалық экшн мен хоррор элементтері аралас жаңа фильм адреналинді жақсы көретіндер үшін таптырмас таңдау. Қауіпті джунгли, адам өміріне қатер төндіретін алып жылан және аман қалу үшін күрес — фильмнің негізгі желісі.
Басты кейіпкерлердің табиғатпен бетпе-бет келуі көрерменді бір сәтке де жай қалдырмайды. Фильм ұзақтығы — 1 сағат 50 минут.
Аватар 3
Джеймс Кэмеронның аңызға айналған әлемі тағы да үлкен экранға оралды. Көптен күткен фантастикалық туынды Пандорадағы оқиғаны жаңа қырынан көрсетеді.
Джейк Салли мен Нейтири бұл жолы бұрын-соңды болмаған сынақтарға тап болады. Көркем графикасы мен ауқымды оқиға желісі арқылы фильм көрерменге ұмытылмас әсер сыйлайды. Туындыны қазақ тілінде де тамашалауға мүмкіндік бар.
SpongeBob: Төртбұрышты шалбарды іздеу
Балалар мен ересектерге арналған анимациялық фильм көрерменді суасты әлеміне жетелейді. Танымал кейіпкер Спанч Боб бұл жолы күтпеген шытырман оқиғаға тап болады.
Достық, батылдық пен адалдық тақырыбын қозғайтын мультфильм отбасылық демалыс үшін таптырмас таңдау.
#RUNSEOKJIN_EP.TOUR the MOVIE
Корей музыкасы мен сахналық шоуға қызығатын көрермендерге арналған музыкалық фильм. Танымал әртістің концерттік туры, сахна сыртындағы сәттері мен эмоциялары бір туындыға жинақталған.
Фильм K-pop жанкүйерлеріне ерекше әсер сыйлап, концерт атмосферасын кинотеатрда сезінуге мүмкіндік береді.
Үш батыр туралы ертегі
Танымал анимациялық франшизасының жаңа бөлімі Қазақстан кинотеатрларында. Отбасылық аудиторияға арналған мультфильм дәстүрлі шытырман оқиғаға толы.
Бұл жолы Алёша Попович, Илья Муромец пен Добрыня Никитич елге төнген қауіпке қарсы тұрады. Күннің көзін қараңғылық басу қаупі туындап, осы жағдайды Колыван мен Мыстан кемпірді өз пайдасына пайдаланбақ болады. Батырлар елді құтқару үшін қауіпті сапарға аттанады.
Мультфильм достық, бірлік пен батылдық құндылықтарын дәріптейді.