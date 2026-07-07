Аптап ыстық, жаңбыр, дауыл: 8 шілдеде ауа райына байланысты ескерту жарияланды
АСТАНА.KAZINFORM - Қазгидромет 8 шілдеде еліміздің бірқатар өңірінде ауа райына байланысты ескерту жариялады.
Синоптиктердің болжамы бойынша, Солтүстік Қазақстан облысында түнде және таңертең батысы мен солтүстігінде тұман түседі. Күндіз шығысында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жауып, дауыл тұруы мүмкін. Солтүстік-шығыстан соғатын желдің екпіні күндіз облыстың шығысында 15-20 м/с жетеді. Петропавлда түнде және таңертең тұман болады. Күндіз облыстың батысында аптап ыстық, ауа температурасы +40…+41°C-қа дейін көтеріледі.
Атырау облысында түнде және таңертең солтүстігінде, оңтүстігінде және шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз оңтүстігі мен шығысында қатты жаңбыр, бұршақ және дауыл болады. Атырау қаласында да өткінші жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпінді жел болжанып отыр. Күндіз +35°C ыстық болады, кейін облыстың барлық аумағында ауа температурасы +40…+41°C-қа дейін көтеріледі.
Ұлытау облысында күндіз +35…+37°C аптап ыстық болады. Ал алдағы күндері алдымен батысы мен оңтүстігінде, кейін бүкіл аумағында аптап ыстық болып, ауа температурасы +40…+41°C-қа жетеді.
Қарағанды облысында түнде шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде жаңбыр, найзағай, бұршақ. Қарағандыда күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Облыстың оңтүстігінде аптап қатты ыстық болады, ауа температурасы +40…+41°C-қа дейін көтеріледі.
Абай және Шығыс Қазақстан облыстарының таулы және тау бөктеріндегі аудандарында нөсер жаңбырға байланысты беткейлік ағын қалыптасып, өзендердегі су деңгейі көтерілуі мүмкін.
Абай облысында түнде батысында, солтүстігінде және орталығында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз жаңбыр, найзағай, солтүстігі мен оңтүстігінде нөсер жаңбыр, бұршақ және дауыл болады. Желдің екпіні күндіз 23-28 м/с жетуі мүмкін. Семейде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз бұршақ жаууы ықтимал.
Шығыс Қазақстан облысында түнде оңтүстігі мен солтүстігінде жаңбыр, найзағай. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, солтүстігі мен шығысында нөсер жаңбыр, бұршақ және дауыл болады. Өскеменде күндіз жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпінді жел болады.
Ақмола облысында түнде және таңертең оңтүстігі мен шығысында өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, күндіз дауыл тұруы мүмкін. Астанада жаңбыр, найзағай, күндіз дауыл және екпіні 15-18 м/с болатын жел болады. Облыстың батысы мен оңтүстігінде күндіз +36°C қатты ыстық болады, ал алдағы күндері ауа температурасы +40…+41°C-қа дейін көтеріледі.
Ақтөбе облысында түнде және таңертең батысында, солтүстігінде және орталығында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, кей уақытта нөсер жаңбыр, бұршақ және дауыл болады. Ақтөбеде жаңбыр, найзағай, күндіз кей уақытта қатты жаңбыр, бұршақ және дауыл болады. Күндіз облыстың шығысы мен орталығында +35…+38°C аптап ыстық, кейін батысы мен оңтүстігінде +40…+41°C қатты ыстық болады.
Қостанай облысында түнде және таңертең батысы мен солтүстігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Қостанайда күндіз +35°C ыстық болады. Облыс бойынша ауа температурасы +35…+38°C, ал алдағы күндері оңтүстігінде +40…+41°C-қа дейін көтеріледі.
Павлодар облысында түнде және таңертең батысында, оңтүстігінде және шығысында жаңбыр, найзағай. Павлодарда күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Алдағы күндері облыстың батысы мен оңтүстігінде аптап қатты ыстық болып, ауа температурасы +40…+41°C-қа жетеді.
Батыс Қазақстан облысында күндіз шығысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз +35°C қатты ыстық болады, ал алдағы күндері облыстың оңтүстігінде ауа температурасы +40…+41°C-қа дейін көтеріледі.
Алматы облысында түнде оңтүстігінде және таулы аудандарда аздаған жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз батысы мен шығысында аздаған жаңбыр, оңтүстігі мен таулы аудандарда өткінші жаңбыр, найзағай, тауда кей уақытта жаңбыр мен бұршақ жауады. Алматыда күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, желдің екпіні 15 м/с жетеді. Қонаевта күндіз өткінші жаңбыр, найзағай және +35°C ыстық болады. Облыста күндіз +35…+36°C ыстық болады, кейін батысы мен орталығында ауа температурасы +40…+41°C-қа жетеді.
Жетісу облысында түнде орталығы мен таулы аудандарында жаңбыр, найзағай. Күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, тауда нөсер жаңбыр мен бұршақ болуы мүмкін. Талдықорғанда таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Облыста күндіз +35…+36°C ыстық, ал алдағы күндері оңтүстігі мен орталығында +40…+41°C аптап ыстық күтіледі.
Қызылорда облысында күндіз +40…+41°C аптап ыстық болады. Ал алдағы күндері облыстың оңтүстігінде ауа температурасы +45°C-қа дейін көтерілуі мүмкін. Қызылорда қаласында күндіз +40°C ыстық болады.
Маңғыстау облысында түнде және таңертең батысында, солтүстік-шығысында және орталығында жаңбыр, найзағай, бұршақ болады. Ақтауда таңертең және күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Күндіз облыстың оңтүстігі мен солтүстік-шығысында +38…+41°C ыстық, ал алдағы күндері +43…+44°C аптап қатты ыстық болады.
Түркістан облысында күндіз таулы аудандарда өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Шымкентте солтүстік-шығыстан жел соғып, күндіз екпіні 15-20 м/с жетеді. Түркістанда да жел күшейіп, күндіз +40°C аптап ыстық болады. Облыс бойынша күндіз +40°C ыстық.
Жамбыл облысында күндіз таулы аудандарда өткінші жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстік-шығыстан жел соғып, облыстың солтүстік-шығысында және таулы аудандарында 15-20 м/с жылдамдықпен күшейеді. Күндіз облыс бойынша +38°C аптап ыстық болады.
Бұған дейін Қазгидромет 7-9 шілде аралығындағы жалпы ауа райы болжамын жариялаған еді.