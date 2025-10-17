Арал өңірінің аграрлық және экологиялық тұрақтылығын дамыту мегажобасы қашан әзірленеді
АСТАНА. KAZINFORM – Арал өңірінің аграрлық және экологиялық тұрақтылығын дамыту мегажобасын әзірлеу республикалық бюджет байланысты қарастырылады. Бұл туралы Сенат депутаттарының сауалына Премьер-министр Олжас Бектеновтің жауабында айтылған.
- Үкімет аграрлық ғылымды дамыту бойынша жүйелі жұмыс жүргізіп келеді. Бұл бағыт ауыл шаруашылығына арналған ғылыми зерттеулерді қаржыландыруды кеңейтуге, озық технологияларды енгізуге және ғылыми әзірлемелерді өндіріс саласына трансферттеуге бағытталған. Аталған шаралар 2030 жылға дейінгі агроөнеркәсіптік кешенді дамыту тұжырымдамасында көзделген және саланың тиімділігі мен тұрақтылығын арттыруға бағытталатын болады,- деді ол.
Үкімет басшысы аграрлық ғылыми ұйымдардың қызметін жетілдіру де басым бағыттардың бірі екеніне назар аудартты.
- Осылайша, 2024-2026 жылдарға арналған Бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру аясында институт бірқатар ғылыми-техникалық бағдарламаны, оның ішінде селекция және тұқым шаруашылығы, күріштің генетикалық қорын зерттеу, қант қызылшасының төзімділігі, сондай-ақ мал азықтық дақылдарды өсіру технологияларын әзірлеу жобаларын іске асыруда, - деді Премьер-министр.
Оның айтуынша, мұнан бөлек, 2024-2026 жылдарға арналған гранттық қаржыландыру аясында Ы. Жақаев атындағы Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты - «Қызылорда облысының өсімдік шаруашылығын әртараптандыру жағдайында мал азықтық дақылдардың сорттық технологиясын әзірлеу» бағдарламасының орындаушысы.
- Арал өңірінің аграрлық және экологиялық тұрақтылығын дамыту бойынша мегажобаны іске асыруға арналған ғылыми-техникалық тапсырманы қалыптастыру және конкурс жариялау мәселесі республикалық бюджет мүмкіндіктерін ескере отырып қарастырылады. Қазіргі уақытта АӨК саласындағы уәкілетті орган 2027-2029 жылдарға арналған ғылыми-техникалық тапсырмаларды қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізуде. Онда институттың ұсыныстары ескеріліп, күріш шаруашылығын дамытуға арналған міндеттер мен тиісті қаржыландыру көлемі көзделеді, - деді Олжас Бектенов.
