KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:40, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Әрбір сыни пікір Конституцияны жетілдіруге мүмкіндік береді – Айдос Сарым

    АСТАНА. KAZINFORM – Айдос Сарым Конституция жобасын әзірлеу барысында халықтың белсенді қатысуы мен қоғамдық пікірді ескеру маңызды екенін атап өтті.

    депутат Айдос Сарым
    Фото: t.me/konstituciyalikreforma

    Депутаттың айтуынша, Конституциялық реформаның жұмысына Конституциялық сот, Жоғары сот, Парламент аппараты, Үкімет аппараты, Президент әкімшілігі, мәслихаттар және қоғамдық кеңестердің жүздеген қызметкерлері қатысқан. Азаматтар e-Otinish және eGov порталдары арқылы да ұсыныстарын жолдаған.

    — Бұл жұмысқа мыңнан астам адам қосылды. Халықтың ұсыныстары мен сын-пікірлері реформаның ашық әрі әділ жүргізілуін қамтамасыз етеді, — деді Айдос Сарым.

    Ол скептицизм мен сын-пікірлерді қабылдаудың маңыздылығын атап, олар Конституция жобасын жетілдіруге септігін тигізетінін айтты.

    — Біз сын мен скептицизмді қабылдауға дайын болуымыз керек. Әрбір критикалық пікір бізге Конституцияны жетілдіруге мүмкіндік береді. Бұл референдум – тек заңдық процесс емес, бұл елдің саяси және әлеуметтік мәдениетін қалыптастыруға арналған тарихи сынақ. Біз жаңа дәуірді бірге бастаймыз, және бұл жолда әрбір азаматтың құндылықтары мен мүддесі ескеріледі, — деді депутат.

    Айта кетейік, бұған дейін Конституция реформасы бойынша «Е-Өтінішке» түскен ұсыныстар саны 4 мыңнан асқанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Айдос Сарым Депутат Мәжіліс Парламент Конституция Конституциялық реформа
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар