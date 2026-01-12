Аргентинада орман өртіне байланысты мыңдаған турист эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM - Елге туристер ағылып келетін уақытта оңтүстікаргентиналық Патагония өңірі ауқымды өрттерден зардап шегіп отыр, деп хабарлайды BILD.
Кейінгі күндері өрт 15 мың гектар аумақты күйдіріп жіберді. Қазіргі уақытқа дейін шамамен 3 мың турист қауіпсіз жерге көшірілген.
Чубут провинциясының губернаторы Игнасио Торрес Radio Mitre радиостанциясына берген сұхбатында бұл жағдайды өңір тарихындағы ең ауыр экологиялық дағдарыстардың бірі деп бағалады, деп жазады BILD.
Оның айтуынша, орман өрттері жыл сайын қайталанғанымен, биыл әрбір өрт ошағы бұрынғыдан әлдеқайда жылдам тарап, оларды бақылау қиын соғып отыр. Сонымен қатар аймақта 1965 жылдан бергі ең күшті құрғақшылық болып жатыр.
Жергілікті БАҚ-тарға сүйенген BILD мәліметінше, ең қатты зардап шеккен өңірлер — Чубут пен Рио-Негро провинциялары. Өрт ошақтары Пуэрто-Патриада, Эпуйен, Эль-Ойо, Эль-Больсон, сондай-ақ Лос-Алерсес ұлттық паркінде және басқа да бірқатар аумақта тіркелген.
— Қазір өртпен 500-ден астам өрт сөндіруші мен полиция қызметкері күресіп жатыр, авиация да жұмылдырылған. Бір өрт сөндірушінің ауыр күйікпен ауруханаға түскені хабарланды. Бір аптадан бері болып жатқан оқиғалардың нақты себебі әзірге белгісіз, — деп жазады басылым.
Сонымен бірге губернатор Торрес өрттің қасақана қойылғанын меңзейтін белгілер бар екенін айтып, тергеуге көмектесетін ақпарат үшін 50 миллион песо (шамамен 29 мың еуро) көлемінде сыйақы тағайындалғанын мәлімдеді.
Осыған дейін аптап ыстықтың салдарынан Аустралияда 300 мың гектардан астам орман өртке оранғаны туралы жаздық.