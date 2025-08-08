Арман Әбдірәсілов – ҚР Қауіпсіздік Кеңесінің Ахуалдық орталығының меңгерушісі
АСТАНА. KAZINFORM – Мемлекет басшысының өкімімен Арман Асқарұлы Әбдірәсілов Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің Ахуалдық орталығының меңгерушісі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Арман Әбдірәсілов 1980 жылы 25 желтоқсанда Ақмола облысында дүниеге келген.
БІЛІМІ
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (1997-2001) (механика-математика факультеті),
ҚМЭБИ Басқарушылық есеп ADKAR сертификатталған трансформацияны басқару жөніндегі маман
Cisco сертификаттары - CCNA, CCNP, CCIE
Джордж С.Маршалл Еуропалық қауіпсіздікті зерттеу орталығының қызметкері
Санкт-Петербор мемлекеттік университеті (Бизнестің цифрлық трансформациясы)
CISA: ISACA Астана тарауы
ISO 27001: Қауіпсіздікті басқару жүйелерінің жетекші аудиторы
Дизайнды ойлау: Стэнфорд университетінің есептерді шешу әдістемесі
Криптографиялық ақпаратты қорғау құралдарының өнертабыстарына патенттер
ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ
Математика және механика ғылыми-зерттеу институтының инженері. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ (2001–05/2002)
Инженер, ғылыми-техникалық орталық (05.2002–06.2012)
«Кибершабуылдарды талдау және тергеу орталығы» ALE компаниялар тобының тең құрылтайшысы, визионир, GR директоры (2013–08.2020)
Facebook қолданбасы (АҚШ), сәйкестік (2018–2019)
«Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингінің басқарма төрағасы (08.2020–10.2022)
«Brain Trust» ЖШС басқарушы серіктесі. Капиталды тиімді басқару, цифрлық трансформация саласында кеңес беру (11.2022 ж.)
SecDev Foundation (Канада), Орталық Азиядағы IT және киберқауіпсіздікті дамыту бойынша аға кеңесші (11.2022 ж. бастап)