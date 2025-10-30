14:56, 30 Қазан 2025 | GMT +5
Арман Мырсәбит бокстан жасөспірімдер Азиадасында күміс медаль алды
АСТАНА. KAZINFORM – 30 қазанда Манамада (Бахрейн) өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында бокстан финалдық кезең басталды.
Қазақстандық боксшылар арасында шаршы алаңға бірінші Арман Мырсәбит шықты.
Отандасымыз 46 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде финалға дейін жетті. Алайда Арман ақтық сында өзбекстандық Абдугани Еркинджоновтен жеңіліп қалды. Осылайша ол жасөспірімдер Азиадасында күміс жүлдеме аяқтады.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, боксшы Санжар Матасов жасөспірімдер Азиадасының қола жүлдесіне ие болғанын хабарлағанбыз.